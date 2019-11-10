شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والجنايني في معسكر المنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكره و أحمد عبدالله عضو الاتحاد والمشرف علي المنتخب الأولمبي و أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية بوزارة الشباب علي التواجد في مقر إقامة المنتخب الأولمبي بالتجمع للشد من ازر اللاعبين قبل مواجهة نظيره الغاني غدا في الجولة الثانية من نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣سنه التي تستضيفها مصر حاليا وكان في استقبالهم شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي وجهازه المعاون .

أثني الوزير علي أداء اللاعبين والجهاز الفني وأشاد بروحهم في اللقاء الافتتاحي أمام مالي والفوز في المباراه الأولي و تمني لهم الوزير التوفيق في لقاء الغد أمام غانا وأكد لهم أن هذا الفريق هو مستقبل الكره المصرية في كل البطولات القادمة.

وتحدث ناصر ماهر نيابة عن اللاعبين ان الجميع داخل المعسكر لا هم لهم الا الفوز والتأهل للأولمبياد.

وفاز منتخب مصر الاولمبي مساء الجمعة على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد ،في المواجهة التي جاءت في افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 عام والمقامة في مصر حالياً ، بينما تعادلا منتخبي الكاميرون وغانا 1 /1 ، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثاني و الثالث برصيد نقطة ، ثم مالي فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط ، ليضع الفوز على غانا فرصة ثمينة للفراعنة للتأهل رسمياً دون انتظار مباريات الفرق الأخري أو إنتظار مباراة الجولة الثالثة أمام الكاميرون المقرر لها الخميس.

الوزير و الجنايني مع شوقى غريب

منتخب مصر الاوليمبي

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رئيس اتحاد الكرة مع المنتخب الاوليمبي

صورة جماعية للوزير و الجنايني مع المنتخب الاوليمبي

وزير الرياضة مع الجنايني و شوقى غريب

الجنايني مع المنتخب الاوليمبي