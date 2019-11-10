شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعدل موعد مواجهة أسوان ويستضيف اللقاء على ملعب النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى جهاز الزمالك تعديلاً بخوض مواجهة أسوان، يوم الخميس المقبل بدلا من الأحد القادم، على ملعب النادى الأبيض، ضمن استعدادات الفريقان خلال فترة توقف الدورى الممتاز.

واتفق جهاز الزمالك مع أسوان على إقامة مباراة بينهما الأسبوع القادم قبل أن يتم تحديد الخميس المقبل موعدا نهائيا للمواجهة التى ستجمع بينهما ويستضفيها الزمالك على ملعبه.

ويرتبط الزمالك بمواجهة وادى دجلة، غداً الإثنين، فى المباراة الودية التى يخوضها الأبيض أيضا ضمن استعداداته خلال فترة توقف الدورى حيث يستعد أبناء ميت عقبة لمواجهة إنبى، يوم 25 من شهر فبراير الجارى، فى الجولة السادسة بالدورى الممتاز.