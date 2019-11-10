البنك الأهلى يهزم التليفونات بثلاثية ويعتلى صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالقسم الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق البنك الأهلى فوزا غاليا على تليفونات بنى سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى ليعتلى صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط لأول مرة منذ انطلاق المسابقة . فى الوقت نفسه خسر بنى سويف خارج ملعبه أمام الألومنيوم بنجع حمادى بهدف مقابل للاشئ ليتوقف رصيده عند 9 نقاط ، بينما ارتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 6 نقاط . وأسفرت باقى مباريات الجولة عن :- سوهاج – الإعلاميين 1 – 1 Advertisements شبان قنا – ديروط – 1 – 0 طهطا – الفيوم 0 – 0 المنيا – بترول أسيوط 1 – 0

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