شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يحتل المركز الـ15 عالمياً بعد بطولة القارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل المنتخب الوطني للكرة الشاطئية المركز السادس فى النسخة التاسعة لبطولة العالم للقارات التى اختتمت بالإمارات بعد خسارته أمام اليابان 2-7 فى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس للبطولة.

من جانبها قالت سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة المصرى لاتحاد كرة القدم المشرف على نشاط الكرة الشاطئية، إن احتلال المنتخب الوطنى للمركز السادس فى البطولة ارتفع به فى الترتيب إلى المركز 15 بعدما كان فى المركز العشرين.

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واحتفظ بكأس البطولة المنتخب الإيرانى بعد فوزه على إسبانيا 6-3 فى المباراة النهائية ، فيما احتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث بفوزه على روسيا 2-1 . وكان المنتخب الوطني قد احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية التي ضمت معه منتخبات روسيا والمكسيك وإيران، حيث فاز على المكسيك 4-1 وخسر أمام نظيريه الروسي والإيراني 3-5 ليلعب في المباريات المؤهلة للترتيب العام من الخامس وحتى الثامن ، حيث فاز على منتخب إيطاليا 4-3 وتأهل لمقابلة اليابان للعب على المركزين الخامس والسادس.

وأضافت سحر عبد الحق أن من بين المكاسب التى تحققت أيضا فى الآونة الأخيرة أن جاء محمد عبد النبى لاعب المنتخب الوطني من ضمن أفضل 10 هدافين على مستوى العالم، واختير أحد أهدافه كأفضل هدف في البطولة خلال الاستفتاء الذي أجرى لذلك بمعرفة الاتحاد الدولي وشارك فيه الاتحادات الأهلية ومن ضمنها مصر.