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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى عن الأهلى والزمالك: "والله ما لينا غير بعض" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى، على صورة أحتفال مصطفى محمد لاعب الزمالك بهدفه مع المنتخب الأوليمبى فى شباك منتخب مالى، مع رمضان صبحى لاعب الأهلى، وكذلك وجود مشجع يرتدى قميص المارد الأحمر بجوار أخر يرتدى قميص الزمالك.
ونشر حساب بأسم حمدى فتحى عبر موقع التواصل "تويتر" صورة أحتفال مصطفى محمد مع رمضان صبحى، وصورة المشجعان، معلقًا عليها: "والله ما لينا غير بعض" مع الإشارة لعلم مصر الذى جمعهما.
وبتلك النتيجة يحتل المنتخب الوطنى صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط فيما يتذيل المنتخب المالى المجموعة بدون نقاط وذلك انتظاراً لمواجهة الكاميرون وغانا التى ستقام فى العاشرة من مساء اليوم لتحديد الترتيب النهائى للمجموعة بعد أول جولة.
ويقع منتخب مصر الأولمبى ونظيره المالى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من الكاميرون وغانا ويشارك في البطولة 8 منتخبات مقسمين إلى مجموعتين ويتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.
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