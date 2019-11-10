شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى عن الأهلى والزمالك: "والله ما لينا غير بعض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى، على صورة أحتفال مصطفى محمد لاعب الزمالك بهدفه مع المنتخب الأوليمبى فى شباك منتخب مالى، مع رمضان صبحى لاعب الأهلى، وكذلك وجود مشجع يرتدى قميص المارد الأحمر بجوار أخر يرتدى قميص الزمالك.

ونشر حساب بأسم حمدى فتحى عبر موقع التواصل "تويتر" صورة أحتفال مصطفى محمد مع رمضان صبحى، وصورة المشجعان، معلقًا عليها: "والله ما لينا غير بعض" مع الإشارة لعلم مصر الذى جمعهما.

نجح المنتخب الأولمبى في تحقيق الفوز علي منتخب مالى، بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، فى المباراة التى أقيمت بينهما الجمعة الماضية على ستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 .

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