سوبر كورة.. شاهد هدية أحمد الكأس لـ"جنش" فى زيارة الأولمبى قبل رحلة إسبانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود جنش حارس الزمالك على زيارة النادى الأولمبى والتقى بأحمد الكأس نجم النادى الأبيض السابق والمدير الفنى الحالى للفريق السكندرى، حيث يعد جنش أحد أبناء النادى السكندرى. ويستعد محمود جنش خلال الوقت الحالى للسفر إلى إسبانيا خلال الـ48 ساعة القادمة من أجل الخضوع للمرحلة الأخيرة من تأهيله بعد ابتعاده عن الزمالك طوال الفترة الماضية لخضوعه لعملية جراحية فى القدم بعد إصابته بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى خلال أمم إفريقيا الماضية التى أقيمت هذا العام فى مصر والتى توج بها منتخب الجزائر. لمشاهدة هدية أحمد الكأس لـ"جنش" عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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