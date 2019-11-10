شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبحث عن عرض لتسويق حمودى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو نادى بيراميدز عن عرض مناسب لتسويق أحمد حمودى صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، خاصة وأن اللاعب غير مقيد فى قائمة الفريق ولا يحق له المشاركة فى الوقت الحالى، لاسيما أن بيراميدز لا يوجد بقائمته مكان للاستبدال وقيد حمودى فى يناير.

ويرغب مسئولو نادى بيراميدز فى تسويق أحمد حمودى خلال الفترة المقبلة، سواء على سبيل الإعارة أو البيع من أجل الاستفادة المادية وكذلك عودة اللاعب للمشاركة واكتساب حساسية المباريات.

وتعاقد نادي بيراميدز مع أحمد حمودى خلال انتقالات الصيف فى صفقة انتقال حر بعد عدم قيده فى قائمة ناديه السابق الأهلي ليصبح لاعبا فى صفوف النادى.

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