مصر تفوز على أوغندا و تصعد لنهائى البطولة الأفريقية لسيدات السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب منتخب كرة السلة سيدات على نظيره أوغندا ، بنتيجة 21 - 17 ، في نصف نهائي البطولة الأفريقية 3/3 ، و التى تقام بأوغندا .
وصعد المنتخب إلى نهائى البطولة ، ليضمن الفوز بميدالية ذهبية، حالة الفوز ، و فضية حالة الخسارة .
كان منتخب الرجال قد تأهل إلى نصف نهائى المنافسات، بينما توج منتخب الناشئين تحت 18 سنة بالمركز الاول و لقب البطولة الأفريقية بعد الفوز على مالى فى النهائى
وتشارك مصر فى البطولة بمنتخبات الناشئين و الرجال و السيدات ، بينما ودع منتخب الناشئات المنافسات .
وتضم القائمة كلا من ثريا محمد، وهالة مصطفى ونور الله على، على مستوى السيدات، وإنجى صلاح ، و حنين أحمد ، و أية حافظ، وسلمى هشام ، فى منتخب تحت 18 سنة ناشئات.
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