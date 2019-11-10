شكرا لقرائتكم خبر عن محمود القاضي رئيساً لبعثة الاتحاد السكندرى فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
و حسم زعيم الثغر لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب إستاد الاسكندرية بالفوز على فريق المحرق البحرينى بهدفين دون رد ، و من المقرر أن تضم بعثة الفريق الأول لكرة القدم " 26 " لاعباً بالإضافة إلى الجهاز الفنى و الإدارى بإجمالى 36 فرداً وفقاً للائحة البطولة .
كل التوفيق لبعثة نادى الاتحاد السكندرى لكرة القدم التى ستخوض لقاء العرودة لدور الــ 16 من البطولة العربية أمام نادى المحرق البحرينى .
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