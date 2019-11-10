شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول والان مع التفاصيل

الأحد 10 نوفمبر 2019 يحل نادي مانشستر سيتي ضيفاً على نادي ليفربول في قمة مواجهات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بملعب أنفيلد رود.

وأعلن الإسباني "بيب جوارديولا" تشكيل فريقه الرسمي للقمة، والذي جاء كما يلي: Advertisements حراسة المرمى: كلاوديو برافو خط الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – فيرناندينيو – آنجيلينيو خط الوسط: إلكاي جوندوجان – رودري – كيفين دي بروين خط الهجوم: بيرناردو سيلفا – سيرجيو أجويرو – رحيم ستريلنج. ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 25 نقطة بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر ونقطة وحيدة خلف ليستر سيتي وتشيلسي صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

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