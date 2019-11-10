شكرا لقرائتكم خبر عن القوة الضاربة تقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

الأحد 10 نوفمبر 2019 يلتقي في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة فريقي ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن المدرب الألماني يوجن كلوب عن تشكيلة فريقه الرسمية للمباراة والتي جاءت كالتالي. Advertisements حراسة المرمى: أليسون بيكير خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – ديان لوفرن – فيرجيل فان دايك – أندي روبيرستون خط الوسط: فابينيو – جيروجوريو فينالدوم – جوردان هيندرسون خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.

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