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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. جوارديولا يجهز مفاجأة ليفربول بهذا الثلاثي والان مع التفاصيل
الأحد 10 نوفمبر 2019
ليفربول
تنطلق خلال ساعات قليلة مباراة ليفربول الإنجليزي ونظيره مانشستر سيتي، على ملعب "انفيلد رود" ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من البريميرليج.
وأشارت عدة تقارير منذ قليل، إلى مرواغة الداهية جوارديولا مدرب السيتي، ومفاجأة ليفربول بعودة الثلاثي دافيد سيلفا قائد الفريق ورودي والبرازيلي إيدرسون، حتى تكون عودة أهم ثلاثة للدربي المنتظر بمثابة مباغته كبيرة للريد وتحول مجريات المباراة لصالحه طبقا لامكانيات هؤلاء النجوم.
جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد ٣١ نقطة، بينما يأتي السيتي بالمرتبة الثالثة ٢٥ نقطة أي فارق ستة نقاط بين بطل الموسم الماضي والمتصدر الحالي.
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