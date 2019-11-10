جماهير السد تفتح النار علي تشافي 

الأحد 10 نوفمبر 2019

تشافي

فتحت جماهير السد النار علي المدرب الاسباني اتشافي بعد سوء النتائج التي يقدمها مع الفريق في الفترة الاخيرة، وهو الامر الذي قد يعرض اسطورة برشلونة للإقالة من جانب إدارة النادي .

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وأطلقت الجماهير صافرات الاستهجان ضد الفريق بين شوطي مباراة السد مع فريق قطر أمس السبت، بسبب التأخر بهدفين دون رد، كما طالبت برحيل تشافي مرددين ‏"Xavi out”

وانتهت المباراة بخسارة السد بثلاثية نظيفة ليزيد من غضب الجماهير ، كما انه انهزم في المباراة التي تسبقها بنتيجة ٤/١ ، وهو الامر الذي جعل الجماهير تثور ضد تشافي وتطالبه بالرحيل .

ويحتل الفريق حاليًا تحت قيادته المركز الرابع في دوري نجوم قطر بفارق 11 نقطة عن الدحيل المتصدر .