مورينيو: إذا فاز ليفربول سيحقق لقب الدوري

الأحد 10 نوفمبر 2019

مورينيو

يحل مانشستر سيتي ضيفاً على نادي ليفربول في قمة مواجهات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب أنفيلد.

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وتحدث المدرب البرتغالي "جوزيه مورينيو" حول اللقاء وفرص الفريقين في الفوز في المباراة.

وفجر مورينيو مفاجأة من العيال الثقيل قائلاً: " إذا فاز ليفربول سيتوج باللقب، هذه حقيقىة، كلوب لا يستطيع قول ذلك، لكنني أقولها الآن".

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، مقابل 25 نقطة لمانشستر سيتي في المركز الرابع.