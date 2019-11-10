رقم قياسي جديد لبوسكيتس مع برشلونة بعد مباراة سيلتا فيجو

الأحد 10 نوفمبر 2019

بوسكيتس

حقق سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط فريق برشلونة الإسباني، رقمًا مميزًا، بعد مشاركته أمام سيلتا فيجو، أمس السبت، في الليجا.



نتيجة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

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وفاز برشلونة على سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ13، من عمر الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن بوسكيتس وصل إلى 550 مباراة بقميص برشلونة، متخطيًا ميجويلي والذي لعب 549، ليصبح خامس أكثر لاعب ارتدى قميص الكتالوني.

وتابعت الصحيفة، أن صاحب الـ31 عامًا، يأتي في المرتبة الخامسة خلف تشافي هيرنانديز (767) وليونيل ميسي (698)، وأندريس إنييستا (674) وكارليس بويول (593)".

وأتمت الصحيفة، أن بوسكيتس يمثل أهمية كبيرة في برشلونة والمنتخب الإسباني، ويأتي ذلك بعد إستدعاء روبرت مورينو مدرب اللاروخا لتمثيل الفريق خلال تصفيات اليورو 2020.