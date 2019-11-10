اخبار الرياضه

تعرف علي تشكيل مباراة بايرن ليفركوزن وفولفسبورج في الدوري الالماني 

0 نشر
محمد حسين 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي تشكيل مباراة بايرن ليفركوزن وفولفسبورج في الدوري الالماني  والان مع التفاصيل

الأحد 10 نوفمبر 2019

بايرن ليفركوزن

بايرن ليفركوزن يواجه نظيره فولفسبورج في إطار منافسات الدوري الالماني الممتاز "البوندسليجا في الاسبوع ال١١ من عمر البطولة .

Advertisements

ويدخل بايرن ليفركوزن مباراة اليوم دون اي مفاجآت في التشكيل ، حيث جاء تشكيل الفريق علي النحو التالي:. حراسة المرمي: هراديكي خط الدفاع : بيندر-تاه-ويندل-فييسر خط الوسط: ارنجيز-ديميرباي-بالعربي-أميري خط الهجوم:هافيرتز-فولاند

وجاء تشكيل فولفسبورج علي النحو التالي:. حراسة المرمي:بيرفين خط الدفاع:بروما-كنوخ-تيسراند خط الوسط: ويليام-ارنولد-جويلافوجي-روسلايون- خط الهجوم:كلاوس-سا-فيجورست

ويحتل بايرن لفركوزن المركز ال١٠ برصيد ١٥ نقطة ، بينما يحتل فولفسبورج المركز ال٩ برصيد ١٧ نقطة من جدول الترتيب العام للبوندسليجا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي تشكيل مباراة بايرن ليفركوزن وفولفسبورج في الدوري الالماني  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا