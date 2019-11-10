تعرف علي تشكيل مباراة بايرن ليفركوزن وفولفسبورج في الدوري الالماني 

الأحد 10 نوفمبر 2019

بايرن ليفركوزن

بايرن ليفركوزن يواجه نظيره فولفسبورج في إطار منافسات الدوري الالماني الممتاز "البوندسليجا في الاسبوع ال١١ من عمر البطولة .

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ويدخل بايرن ليفركوزن مباراة اليوم دون اي مفاجآت في التشكيل ، حيث جاء تشكيل الفريق علي النحو التالي:. حراسة المرمي: هراديكي خط الدفاع : بيندر-تاه-ويندل-فييسر خط الوسط: ارنجيز-ديميرباي-بالعربي-أميري خط الهجوم:هافيرتز-فولاند

وجاء تشكيل فولفسبورج علي النحو التالي:. حراسة المرمي:بيرفين خط الدفاع:بروما-كنوخ-تيسراند خط الوسط: ويليام-ارنولد-جويلافوجي-روسلايون- خط الهجوم:كلاوس-سا-فيجورست

ويحتل بايرن لفركوزن المركز ال١٠ برصيد ١٥ نقطة ، بينما يحتل فولفسبورج المركز ال٩ برصيد ١٧ نقطة من جدول الترتيب العام للبوندسليجا .