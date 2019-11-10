تعرف علي تشكيل مباراة بايرن ليفركوزن وفولفسبورج في الدوري الالماني 

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الأحد 10 نوفمبر 2019
بايرن ليفركوزن
بايرن ليفركوزن يواجه نظيره فولفسبورج في إطار منافسات الدوري الالماني الممتاز "البوندسليجا في الاسبوع ال١١ من عمر البطولة .
ويدخل بايرن ليفركوزن مباراة اليوم دون اي مفاجآت في التشكيل ، حيث جاء تشكيل الفريق علي النحو التالي:. حراسة المرمي: هراديكي خط الدفاع : بيندر-تاه-ويندل-فييسر خط الوسط: ارنجيز-ديميرباي-بالعربي-أميري خط الهجوم:هافيرتز-فولاند
وجاء تشكيل فولفسبورج علي النحو التالي:. حراسة المرمي:بيرفين خط الدفاع:بروما-كنوخ-تيسراند خط الوسط: ويليام-ارنولد-جويلافوجي-روسلايون- خط الهجوم:كلاوس-سا-فيجورست
ويحتل بايرن لفركوزن المركز ال١٠ برصيد ١٥ نقطة ، بينما يحتل فولفسبورج المركز ال٩ برصيد ١٧ نقطة من جدول الترتيب العام للبوندسليجا .
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