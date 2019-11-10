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فوز طالب في هندسة جامعة قناة السويس بلقب أقوى ناشئ في العالم

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محمد محمود رضوان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، الطالب أمير محمد السيد، بالفرقة الثانية كلية الهندسة بالجامعة، والمشارك ضمن منتخب مصر في بطولة القوى البدنية بفنلندا.

جاء ذلك بعد حصوله على مركز أول ناشئين، تحت 23 سنة، وثاني كبار، فوق 23 سنة، وجائزة أقوى ناشئ في العالم، وكسر رقم عالمي ناشئين بمجموع 800 كيلو.

وأكد الدكتور طارق راشد تقديم الجامعة الدعم الكامل لبطل كلية الهندسة، مؤكدًا أنه نموذج مشرف للطالب الذي يجمع بين التميز الرياضي والعلمي، متمنيًا له مزيدًا من التقدم.

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