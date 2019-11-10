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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوارديولا يفاجأ ليفربول بعودة الثلاثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
تنطلق خلال ساعات قليلة مباراة ليفربول الإنجليزي ونظيره مانشستر سيتي، على ملعب "انفيلد رود" ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من البريميرليج.
وأشارت عدة تقارير منذ قليل، إلى مرواغة الداهية جوارديولا مدرب السيتي، بعد توقعات تؤكد عودة الثلاثي دافيد سيلفا قائد الفريق ورودي والبرازيلي إيدرسون، حتى تكون عودة أهم ثلاثة للدربي المنتظر بمثابة تحول مجريات مباراة لمئة وثمانين طبقا لامكانيات هؤلاء النجوم.
جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد ٣١ نقطة، بينما يأتي السيتي بالمرتبة الثالثة ٢٥ نقطة أي فارق ستة نقاط بين بطل الموسم الماضي والمتصدر الحالي.
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