شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» للاتحاد: سلموا مستحقات العوفي.. هذه العقوبات تنتظركم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

أكدت مصادر خاصة لـ«الخليج 365» أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أرسلت لإدارة نادي الاتحاد خطاباً تطلب فيه تنفيذ القرار الصادر من مركز التحكيم السعودي لمصلحة اللاعب أحمد العوفي بتسليمه 3 ملايين ريال أو إرسال ما يفيد بتنفيذ القرار.

وتأتي مطالبة لجنة الانضباط للاتحاد، حتى يتجنب النادي مباشرة اللجنة لتطبيق المادة (85) من لائحة الانضباط والأخلاق بإيقاع عقوبات تصل للخصم من نقاط الفريق بما يتناسب مع المبلغ المستحق، أو المنع من التسجيل للمرة الثانية، أو الهبوط للدرجة الأدنى في المرة الثالثة.

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بدورها، فتحت "الخليج 365" مجال الرد أمام الإدارة الاتحادية للتعليق على الخبر سواء بالتوضيح أو النفي، إلا أنها اكتفت بالصمت وعدم التعليق.

وكانت إدارة الراحل أحمد مسعود أعلنت التعاقد مع لاعب خط الوسط أحمد العوفي اللاعب المتدرج في الفئات السنية بالنادي الأهلي دون الكشف عن قيمة ومدة العقد.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن وكيل اللاعب تقدم بشكوى لمركز التحكيم السعودي بعد تأخر الإدارات الاتحادية المتعاقبة في تسليم الحقوق المالية المتأخرة للاعب، قبل أن يصدر المركز حكمه النهائي قبل أشهر بتسليم اللاعب 3 ملايين ريال تمثل كامل مستحقاته المالية.