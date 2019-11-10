شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «اتحاد للسيارات» يتوج «الراجحي» بطلاً لـ«رالي العلا - نيوم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

توَّجَ الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل الفائزين بألقاب الفئات الذين شاركوا في رالي العلا- نيوم، الذي شكل الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية.

وأكد الأمير خالد أهمية الحدث الرياضي الذي يشكل منعطفاً تاريخياً في رياضة السيارات، من خلال ما تشهده من تطور كبير بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة مباشرة من الهيئة العامة للرياضىة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

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وأضاف «المستقبل يصنع من هنا والتاريخ سيتحدث والأجيال القادمة ستذكر دائماً أن نيوم شهدت حدثاً رياضياً تمثل في تنظيم المرحلتين الأخيرتين من الرالي في نيوم، هذه المنطقة عاشت واحدة من أهم اللحظات التاريخية لرياضة السيارات، اليوم ننتهي من الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، ولكن سنلتقي قريبا هنا بنيوم بحدث عالمي سينقل رياضة السيارات السعودية إلى العالمية، وهو رالي دكار السعودية».

وأحرز السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي المركز الأول، فيما حل مُواطنه ياسر بن سعيدان ثانياً، والإسباني فرناندو ألونسو في المركز الثالث.

وفي فئة الدرّاجات النارية العادية، أحرز الدرّاج السعودي مشعل الغُنيم اللقب، أما في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات «كواد»، فاز الدرّاج السعودي عبدالمجيد الخُليفي بلقب هذه الفئة.