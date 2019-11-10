شكرا لقرائتكم مصر تفوز على أوغندا وتصعد لنهائى البطولة الأفريقية لسيدات السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وصعد المنتخب إلى نهائى البطولة ، ليضمن الفوز بميدالية ذهبية، حالة الفوز ، و فضية حالة الخسارة .
كان منتخب الرجال قد تأهل إلى نصف نهائى المنافسات، بينما توج منتخب الناشئين تحت 18 سنة بالمركز الاول و لقب البطولة الأفريقية بعد الفوز على مالى فى النهائى
وتضم القائمة كلا من ثريا محمد، وهالة مصطفى ونور الله على، على مستوى السيدات، وإنجى صلاح ، و حنين أحمد ، و أية حافظ، وسلمى هشام ، فى منتخب تحت 18 سنة ناشئات.
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