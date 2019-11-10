شكرا لقرائتكم أقوى خطوط تشكيلة الأهلي بعيون فايلر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يده على عناصر القوة والضعف بصفوف ناديه بعد توليه المسئولية مطلع الموسم الجاري، خلفاً لمارتن لاسارتي الذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج.

فايلر عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي شهدت حسم بعض الأمور الفنية وعرض فيها الخواجة رؤيته بالنسبة للفريق، مؤكداً أن الفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبين وأن الفريق لا يحتاج سوى لصفقة أو صفقتين على أكثر تقدير في الميركاتو الشتوى القادم.

وأكد فايلر للجنة التخطيط الأهلاوية برئاسة محمود الخطيب أنه يرى أن أفضل خطوط الفريق هي حراسة المرمى، مشيداً بإمكانيات الثلاثي محمد الشناوى وشريف اكرامى وعلي لطفي ،مشدداً أنه لا يرى أن هذا المركز يحتاج لأى تدعيم في الفترة المقبلة، خاصة وأن مستوى الثنائي الشاب مصطفي شوبير وأحمد طارق سليمان مُبشر للغاية، معلقاً :"تفاجئت بمستوى الحراس في مصر كنت اعتقد أن مستوى هذا المركز أقل من ذلك لكن على المستوى الفني والفكري وجدت أن الأهلي يمتلك حراس على أعلى مستوى"