شكرا لقرائتكم هل يُضحى الأهلي بـ 145 مليون جنيه من أجل عيون "العفيجي"؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باتت إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء فى موقف صعب للغاية، تجاه رمضان صبحي نجم الفريق والالعب الصاعد الواعد.

وأصبح السؤال الأهم والأصعب فى الفترة الحالية هل يُضحى الأهلي بـ 144 مليون جنيه للاستفادة من خدمات "العفيجي" فى المواسم القادمة وذلك بعدما حدد نادي هيدرسيفليد الإنجليزي 7 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن رمضان صبحي للأهلي نهائياً بعدما تنتهي إعارة اللاعب بنهاية الموسم الجاري .

الوقت لا يزال مبكرا على نهاية الموسم على الرغم من أن الاهلي لم يدخل في مفاوضات بشكل رسمي مع النادي الإنجليزي إلا أن الأخير بادر بتحديد القيمة المادية بمبلغ 7 مليون جنيه إسترليني أي ما يقرب من 145 مليون جنيه مصري وهو مبلغ كبير للغاية يفوق قدرات الاهلي المالية على الأقل خلال الفترة الحالية.

بدورها ترغب إدارة الاهلي فى إنهاء الصفقة مُبكرًا للاستفادة من خدمات وامكانيات صبحي الذى يعد ضمن من أهم لاعبي الفريق خلال الموسم الجاري بعد المستويات الجيدة التي يُقدمها اللاعب مع الفريق .

ومما يزيد من إصرار الأهلي خوفه من زيادة سعر رمضان صبحي ، بعد أن تنهال عليه العروض الأوروبية والعربية المتوقعة حتى نهاية الموسم .

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الأهلى مطالب بتسديد 600 ألف يورو في يناير المقبل لنادي هيدرسيليفد الإنجليزي وهى عباراة عن القسط الثاني والأخير من قيمة صفقة الإعارة التي كلّفت النادي مليون و600 ألف يورو لمدة موسم.

وحينها سيحاول أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي التفاوض بشكل رسمي مع هيدرسيليفد لشراء صبحي نهائياً ، مع إصرار الأحمر على بقائه.

ويسعي مسئولو الأهلي لضم اللاعب نهائيًا بعدما تمت استعارته في يناير الماضي مقابل 800 ألف يورو لمدة 6 أشهر ثم تمت إستعارته مرة أخرى لمدة موسم واحد مقابل مليون و600 ألف يورو.