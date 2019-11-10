شكرا لقرائتكم محمود القاضي رئيساً لبعثة الاتحاد السكندرى فى البحرين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى تكليف محمود القاضي عضو مجلس إدارة النادى برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستتوجه إلى مملكة البحرين لخوض لقاء العودة أمام فريق المحرق البحرينى و المقرر إقامته يوم الثلاثاء 26 نوفمبر في إطار مباريات دور الــ 16 من البطولة العربية " كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/ 2020 " على ملعب إستاد المحرق.

و حسم زعيم الثغر لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب إستاد الاسكندرية بالفوز على فريق المحرق البحرينى بهدفين دون رد ، و من المقرر أن تضم بعثة الفريق الأول لكرة القدم " 26 " لاعباً بالإضافة إلى الجهاز الفنى و الإدارى بإجمالى 36 فرداً وفقاً للائحة البطولة .

كل التوفيق لبعثة نادى الاتحاد السكندرى لكرة القدم التى ستخوض لقاء العرودة لدور الــ 16 من البطولة العربية أمام نادى المحرق البحرينى .