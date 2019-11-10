شكرا لقرائتكم شاهد.. هدية أحمد الكأس لـ"جنش" فى زيارة الأولمبى قبل رحلة إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود جنش حارس الزمالك على زيارة النادى الأولمبى والتقى بأحمد الكأس نجم النادى الأبيض السابق والمدير الفنى الحالى للفريق السكندرى، حيث يعد جنش أحد أبناء النادى السكندرى.

ويستعد محمود جنش خلال الوقت الحالى للسفر إلى إسبانيا خلال الـ48 ساعة القادمة من أجل الخضوع للمرحلة الأخيرة من تأهيله بعد ابتعاده عن الزمالك طوال الفترة الماضية لخضوعه لعملية جراحية فى القدم بعد إصابته بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى خلال أمم إفريقيا الماضية التى أقيمت هذا العام فى مصر والتى توج بها منتخب الجزائر.

وأهدى أحمد الكأس قميص الفريق الأولمبى إلى جنش خلال زيارة الحارس لناديه السابق والذى يحرص دائمًا على التواجد به خلال فترة أجازاته من أجل دعمه ودعم اللاعبين.



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