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شكرا لقرائتكم تأهل أبو الغار والشوربجي إلى دور الـ 16 فى بطولة العالم الفردية للرجال للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتغلب أبو الغار في مباراة دور الـ 32 على منافسه ليو أو لاعب هونج كونج بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة صعبة استغرقت 68 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 8-11, 4-11, 12-10.
بينما تفوق مروان الشوربجي على السويدي نيكولاس مولر بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11, 11-9, 11-8, 11-6.
وأقيمت بطولة العالم للسيدات مؤخراً تحت سفح الأهرامات وتوجت بها البطلة المصرية نور الشربيني للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها.
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