شكرا لقرائتكم استقالة جماعية للجهاز الفنى لكرة السلة بالزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء تقديم الاستقالة من جانب كلاً من عصام عبد الحميد المدير الفنى ووائل بدر مدرب الفريق وسمير جودة مدرب عام وطارق سعيد مدير الفريق إلى مجلس الإدارة، إلا أن الاستقالة تم رفضها من قبل مجلس إدارة النادى الأبيض.
وشهدت مباراة الأهلى والزمالك اشتباكات بين اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير بعد قيام إيهاب أمين لاعب الأهلى بتمرير الكرة بين قدمى مصطفى مشعل لاعب الزمالك.
وكان اتحاد كرة السلة قد قرر فرض عقوبات على كل من النادى الأهلى و الزمالك ، بإيقاف عصام عبد الحميد المدير الفني للزمالك 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه ، وإيقاف وائل بدر مدرب الزمالك مباراتين وتغريمه 15 ألف جنيه ، إيقاف لاعب الزمالك هيثم السحرتي مباراتين وتغريم 50 ألف جنيه ، إيقاف مصطفى محمد لاعب الزمالك مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه، إيقاف إسلام سالم لاعب الزمالك مباراة وتغريمه 10 آلاف جنيه ، إيقاف إبراهيم الجمال لاعب الأهلي مباراتين وتغريمه 40 ألف جنيه ، إيقاف أحمد إسماعيل لاعب الأهلي مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه ، تغريم سمير جودة مدرب الزمالك 10 آلاف جنيه وتغريم وسام العبد لاعب الزمالك 5 آلاف جنيه ، كما تم تغريم الأسماء الآتية 2500 جنيه وهم محمد الجارحي وأيمن شوكت ومحمود الزيات ويوسف المعداوي وحاتم حسام من الأهلي، هذا بالإضافة لعمر هشام وأدهم عصام عبد الحميد وأحمد حاتم وكريم الدهشان ومحمد مصطفى وسامر عيسى وأحمد جمال وهيثم عبد الحميد من الزمالك.
وتطبيقا لمادة التشاجر طبقا لتقرير الحكم والمراقب تقرر توقيع غرامة على الأهلي قدرها 20 ألف جنيه لإخلاله بعدد الجماهير المتفق عليه ، و نقل مباراة واحدة للأهلي خارج ملعبه وإخطار الاتحاد بالملعب الجديد قبل اللقاء بـ3 أيام.
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