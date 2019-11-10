شكرا لقرائتكم جماهير الزمالك تحتفل بمباراة مئوية القلعة البيضاء أمام أتليتكو مدريد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وغرد رواد موقع "تويتر"، على هاشتاج "الزمالك"، لإحياء ذكريات مباراة المئوية وإعادة نشر عدد من الصور والدخلات التى قامت بها جماهير ميت عقبة للاحتفال بهذا اليوم.
نادى الزمالك تأسس يوم 5 من يناير 1911، تحت اسم نادى قصر النيل، حيث تولى جورج مرزباخ رئيس المحاكم المختلطة فى مصر آنذاك رئاسة النادى، ومر النادى بعدد من التغييرات فى الأسماء ما بين نادى المختلط نسبة إلى المحاكم المختلطة وقتها، ثم نادى الفاروق عام 1941 بعد أن نال النادى الرعاية الملكية من ملك مصر فاروق الأول، ومع ثورة 23 يوليو 1952 تغير الاسم مرة ثالثة إلى اسمه النهائى والحالى الزمالك.
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