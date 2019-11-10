شكرا لقرائتكم فايلر يضيف مهمة جديدة لجهازه المعاون في الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم توقف بطولة الدوري العام بسبب ارتباطات المنتخبين الأول والأوليمبي في الفترة الحالية ،إلا أن عمل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر لا يتوقف عن العمل، استعداداً لاستئناف بطولة الدوري العام.

علم الخليج 365 أن فايلر طالب جهازه المعاون بإعداد تقرير عن المهاجمين المشاركين في بطولة أمم افريقيا المقامة حالياً في مصر، تمهيداً لإضافة اسم أو اسمين منهم لقائمة المهاجمين الأجانب المرشحين لارتداء قميص الأهلي خلال الفترة القادمة.

وطلب فايلر التركيز مع المهاجمين المحليين أو الذين يلعبون في أندية أوروبية ليست من الصف الأول، حتى يتثنى للنادي التعاقد مع أياً منهم حال تفوقه على اللاعبين الأخرين المرشحين للعب في الأهلي، خاصة أن هناك لاعبين كانوا جاهزين بالفعل للتعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي الماضي، الا أنه لم يتثنى اتمام الصفقة لعدم النجاح في تسويق أياً من اللاعبين الأجانب المقيدين في قائمة الفريق.