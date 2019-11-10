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تأجيل صفقة جديدة في الأهلي للصيف...

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جدة - عمرو شويل بشكل إجباري يتجه مسئولو النادي الأهلي لتأجيل التعاقد مع ايريك تراوري نجم بيراميدز في ظل استنفاذ الاستبدال داخل صفوف ناديه، مما يتعذر معه تفريط بيراميدز في أي لاعب لعدم قدرتهم على تعويضه قبل انتهاء الموسم.

وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي، أن هناك لاعب أخر يفكر ناديه في تأجيل التعاقد معه لنهاية الموسم وارجاء ضمه لمدة 6 أشهر، وهو طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب ، وذلك رغم ترحيب ناديه ببيعه للنادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوى القادم.

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وكشف المصدر أن ناديه يرغب في دراسة موقف اللاعب خاصة أن طاهر تعرض لأكثر من إصابة قوية على مدار الفترة الماضية، أخرها الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في التصفيات الافريقية المقامة حالياً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

ويحق للأهلي استبدال 2 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ويعد الخيار الأقرب هو التعاقد مع مهاجم اجنبي ومساك على مستوى عالي.

 

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