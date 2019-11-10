شكرا لقرائتكم تأجيل صفقة جديدة في الأهلي للصيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بشكل إجباري يتجه مسئولو النادي الأهلي لتأجيل التعاقد مع ايريك تراوري نجم بيراميدز في ظل استنفاذ الاستبدال داخل صفوف ناديه، مما يتعذر معه تفريط بيراميدز في أي لاعب لعدم قدرتهم على تعويضه قبل انتهاء الموسم.

وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي، أن هناك لاعب أخر يفكر ناديه في تأجيل التعاقد معه لنهاية الموسم وارجاء ضمه لمدة 6 أشهر، وهو طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب ، وذلك رغم ترحيب ناديه ببيعه للنادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوى القادم.

Advertisements

وكشف المصدر أن ناديه يرغب في دراسة موقف اللاعب خاصة أن طاهر تعرض لأكثر من إصابة قوية على مدار الفترة الماضية، أخرها الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في التصفيات الافريقية المقامة حالياً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

ويحق للأهلي استبدال 2 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ويعد الخيار الأقرب هو التعاقد مع مهاجم اجنبي ومساك على مستوى عالي.