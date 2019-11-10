شكرا لقرائتكم منتخب الكرة الشاطئية يتقدم للتصنيف الـ15 عالميًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتل المنتخب الوطني للكرة الشاطئية المركز السادس في النسخة التاسعة لبطولة العالم للقارات التي اختتمت بالإمارات ، وذلك إثر خسارته أمام اليابان 2-7 في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس للبطولة.

وصرحت سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة اتحاد كرة القدم المشرف على نشاط الكرة الشاطئية أن احتلال المنتخب الوطني للمركز السادس في البطولة ارتفع به في الترتيب إلى المركز 15 بعد أن كان في المركز العشرين.

احتفظ بكأس البطولة المنتخب الإيراني بعد فوزه على أسبانيا 6-3 في المباراة النهائية ، فيما احتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث بفوزه على روسيا 2-1 . وكان المنتخب الوطني قد احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية التي ضمت معه منتخبات روسيا والمكسيك وإيران، حيث فاز على المكسيك 4-1 وخسر أمام نظيريه الروسي والإيراني 3-5 ليلعب في المباريات المؤهلة للترتيب العام من الخامس وحتى الثامن ، حيث فاز على منتخب إيطاليا 4-3 وتأهل لمقابلة اليابان للعب على المركزين الخامس والسادس.

أضافت عبد الحق بأن من بين المكاسب التي تحققت أيضا في الآونة الأخيرة أن جاء محمد عبد النبي لاعب المنتخب الوطني من ضمن أفضل 10 هدافين على مستوى العالم واختير أحد أهدافه كأفضل هدف في البطولة خلال الاستفتاء الذي أجري لذلك بمعرفة الاتحاد الدولي وشارك فيه الاتحادات الأهلية ومن ضمنها مصر.