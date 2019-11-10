شكرا لقرائتكم بلماضي يضم 5 لاعبين من الدوري السعودي إلى قائمة الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن جمال بلماضي مدرب الجزائر بطلة إفريقيا عن تشكيلة من 23 لاعبا تضم بعض المفاجآت استعدادا لمواجهة زامبيا وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2021 بالكاميرون هذا الشهر، وشهدت تواجد 5 لاعبين من الدوري السعودي للمحترفين، وهم رايس مبولحي ويوسف بلايلي وجمال بلعمري وعز الدين دوخة ومهدي طاهرات.

واستدعى بلماضي لأول مرة مكسيم سبانو رحو مدافع فالنسيان الفرنسي، ورضا حلايمية مدافع بيرشوت البلجيكي، وآدم زرقان لاعب وسط بارادو، كما عاد هلال العربي سوداني مهاجم أولمبياكوس، الذي غاب في الفترة الماضية للإصابة، وكذلك حارس بلقبلة لاعب وسط بريست الفرنسي الذي استبعد من نهائيات كأس الأمم الأخيرة لأسباب انضباطية.

وتلتقي الجزائر، التي أحرزت لقب كأس الأمم في مصر هذا العام، على أرضها مع زامبيا يوم الخميس المقبل، ثم تحل ضيفة على بوتسوانا بعدها بأربعة أيام.

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واختار بلماضي في حراسة المرمى رايس مبولحي (الاتفاق السعودي) ألكسندر أوكيدجا (ميتز الفرنسي) عز الدين دوخة (الرائد السعودي)، وفي الدفاع جمال بلعمري (الشباب السعودي) عيسى ماندي (ريال بيتيس الإسباني) مكسيم سبانو رحو (فالنسيان الفرنسي) رامي بن سبعيني (بروسيا مونشنغلادباخ الألماني) مهدي طاهرات (أبها السعودي) رضا حلايمية (بيرشوت البلجيكي) يوسف عطال (نيس الفرنسي) أيوب عبد اللاوي (سيون السويسري).

وفي الوسط عدلان قديورة (الغرافة القطري) إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي) مهدي عبيد (نانت الفرنسي) سفيان فيغولي (غلطة سراي التركي) حارس بلقبلة (بريست الفرنسي)

أما في خط الهجوم فوقعت اختيارات المدرب على رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي) بغداد بونجاح (السد القطري) إسلام سليماني (موناكو الفرنسي) آدم زرقان (بارادو) آندي ديلور (مونبلييه الفرنسي) هلال العربي سوداني (أولمبياكوس اليوناني) يوسف بلايلي (الأهلي السعودي).