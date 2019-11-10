شكرا لقرائتكم الهلال يهزم أوراوا في ذهاب النهائي الآسيوي برأسية كاريو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقترب الهلال السعودي من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا عقب فوزه على ضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني 1-صفر ، في المواجهة التي احتضنها ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في ذهاب نهائي المساب.

ويدين الهلال بهذا الفوز للاعبه البيروفي آندري كاريو الذي سجّل هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 60، ليتأجل الحسم إلى لقاء الإياب الذي سيقام يوم الأحد 24 نوفمبر من الشهر الجاري على ستاد سايتاما في اليابان.

وبدأ الشوط الأول كما كان متوقعاً بهجوم هلالي مكثف حيث تفنن لاعبوه بإضاعة الفرص المحققة والتي بدأت للاعبه الإيطالي سباستيان جوفينكو الذي تلقى تمريرة من زميله البيروفي آندري كاريو ليسدد الكرة قوية إلا أنها اعتلت العارضة اليابانية.

الضيوف استغلوا اندفاع الهلال ونظموا هجمةً مرتدة كادت أن تسفر عن هدف السبق حينما مرر لاعبه البرازيلي فابريسيو دوس سانتوس كرة متقنة لزميله تاكاهيرو سكيني المندفع نحو المرمى الأزرق ليسددها قوية إلا أنها وجدت المدافع علي البليهي الذي اعترض طريقها وأبعدها عن مرمى فريقه.

وواصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البيروفي كاريو الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله الإيطالي جوفينكو ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس هاروكي فوكوشيما الذي تصدى لها بصعوبة.

ولم يتوقف هجوم الهلال وأهدر لاعبه الإيطالي جوفينكو هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله سالم الدوسري أمام المرمى ليسدد الكرة إلا أنها وجدت اللاعب تاكويا اوكي الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة.

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وواصل الهلال بحثه عن هدف السبق وأهدر مدافعه علي البليهي فرصة تسجيل محققة حينما تابع رأسية زميله البيروفي كاريو العائدة من الحارس فوكوشيما ليسدد الكرة خارج المرمى الخالي.

وحاول الهلال إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف وكان قريباً من ذلك حينما تلقى لاعبه الإيطالي جوفينكو تمريرة أمام المرمى من زميله البيروفي كاريو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس فوكوشيما الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الهلال هجومه في الشوط الثاني وكاد لاعبه سالم الدوسري أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله الايطالي جوفينكو على قوس منطقة الجزاء ليروض الكرة بصدره ويسددها قوية إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس الياباني.

وعند الدقيقة 60 تمكن الهلال من افتتاح التسجيل عن طريق لاعبه البيروفي كاريو بعدما حول عرضية زميله محمد البريك برأسه استقرت في شباك الحارس فوكوشيما.

ولم يتوقف هجوم الهلال وسجّل لاعبه سالم الدوسري هدفاً عند الدقيقة 70 إلا أن الحكم المساعد ألغاه بداعي التسلل.

وسنحت فرصة أخرى للهلال حينما تلقى لاعبه الإيطالي جوفينكو تمريرة من زميله ياسر الشهراني ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الياباني فوكوشيما الذي تصدى لها.

وفي العشر دقائق الأخيرة هدأت المباراة كثيراً مع أفضلية لصالح الهلال الذي واصل استحواذه على الكرة في حين لم يشكل فريق أوراوا أي خطورة تذكر على مرمى الحارس عبدالله المعيوف لتنتهي المباراة على نتيجة 1-صفر.