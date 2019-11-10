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شكرا لقرائتكم رئيس هيئة الرياضة يجتمع بلاعبي المنتخب السعودي قبل المغادرة إلى أوزباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، لاعبي المنتخب السعودي يوم الأحد قبل المغادرة إلى طشقند لمواجهة أوزباكستان ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا.
واجتمع رئيس الهيئة العامة للرياضة باللاعبين ومدرب المنتخب الفرنسي هيرفي رينار، إضافة إلى الجهاز الإداري، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وشدد على أهمية المرحلة الحالية من التصفيات التي تستلزم مضاعفة الجهد، ومؤكداً ثقته بتحقيق المنتخب للنتائج الإيجابية.
ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في التصفيات برصيد خمس نقاط خلف أوزبكستان بنقطة جمعها من انتصار على سنغافورة وتعادلين مع اليمن وفلسطين.
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