شكرا لقرائتكم مايوركا يعود إلى الانتصارات بثلاثية في شباك فياريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد ريال مايوركا ذاكرة الانتصارات وفاز على ضيفه فياريال 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل أهداف مايوركا لاغو جونيور من ركلة جزاء في الدقيقة 13 وداني رودريغيز في الدقيقة 23 من ركلة جزاء وتاكيفوسو كوبو في الدقيقة 53، فيما سجل هدف فياريال سانتي كازورلا في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.
ورفع مايوركا رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس عشر، محققا انتصاره الأول بعد هزيمتين وتعادل، وهو الانتصار الرابع للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في سبع مباريات والتعادل في مباراتين.
فيما توقف رصيد فياريال عند 18 نقطة في المركز التاسع متلقيا هزيمته الخامسة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاث.
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