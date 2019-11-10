شكرا لقرائتكم "هاتريك" جديد من ميسي يخفف الضغط عن مدربه فالفيردي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة لاستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه سلتا فيغو 4 -1 يوم السبت في المرحلة الثالثة عشرة من المسابقة، وتخفيف الضغط المتوالي على مدربه الإسباني إرنيستو فالفيردي.

وتقمص ميسي دور البطولة في مباراة اليوم بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) بواقع هدف من ضربة جزاء وهدفين من ضربتين حرتين في الدقائق 23 و45 و48.

وسجل لوكاس أولازا بتسجيل الهدف الوحيد لسلتا فيغو قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول فيما سجل البديل سيرخيو بوسكيتس الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 85.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 25 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد الوصيف، بينما توقف رصيد سلتا فيغو عند تسع نقاط ليبقى في المركز الثالث من القاع.