إصابة سيميدو تبعده خمسة أسابيع عن برشلونة









اسماء السيد - اصيب الظهير الايمن البرتغالي لنادي برشلونة الاسباني نلسون سيميدو في ربلة الساق وسيغيب عن الملاعب لخمسة اسابيع كما اعلن النادي الكاتالوني الاحد.

وتعرض سيميدو للاصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه على سلتا فيغو 4-1 السبت على ملعب كامب نو بعد مرور 20 دقيقة ليخرج ويحل بدلا منه سيرخيو بوسكيتس.

واصدر برشلونة بيانا رسميا اشار فيه الى ان "الفحوصات التي خضع لها اللاعب نلسون سيميدو اثبتت معاناته من تمزق في ربلة الساق اليسرى. فترة غيابه عن الملاعب تقدر بحوالي 5 اسابيع".

ومن المتوقع ان يوكل المدرب ارنستو فالفيردي مهمة شغل مركز الظهير الايمن الى روبرتو سيرجي الذي لعب على الجبهة اليمنى في خط الوسط ضد سلتا فيغو.