“كلاكيت في الجول” مباراة ليفربول اليوم ضد مانشستر سيتي || القنوات الناقلة ومتابعه نتيجة...

نتيجة مباراة ليفربول اليوم ضد مانشستر سيتي في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي والتي تقام اليوم عبر بث مباشر في الأسبوع 12 في بطولة الدوري الإنجليزي خالصة بعدما تربع فريق ليفربول على عرش ترتيب الدوري الإنجليزي منذ أسبوعة الأول وحتى الآن،، ونتعرف اليوم من خلال هذا التقرير على موعد مباراة ليفربول اليوم ضد غريمة التقليدي فريق مانشستر سيتي في الصراع على نيل بطولة الدوري الإنجليزي الأقوى عالمياً.

هذا ويستضيف ملعب آنفيلد المباراة الهامة،وذلك في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبو ظبي، ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق: عصام الشوالي، أما عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم ضد مانشستر سيتي في الجولة الثانية عشر سنوردها من خلال الجدول المرفق بهذا التقرير.

المباراة الموعد الملعب والحكم القنوات الناقلة ليفربول ضد مان سيتي الأحد 10 نوفمبر

18:00 مصر

19:00 مكة ملعب آنفيلد

المعلق: عصام الشوالي Diema Sport 2 HD

Digi Sport 1 HD Hungary

beIN Sports HD 2

beIN Sports HD 11 EN

Canal + Sport France HD

Canal + Sport Polska

Cosmote Sport 1 HD

Ziggo Sport Select HD

RMC Sport 1

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة مشاهدة قمة المتعة والتشويق الكروية، حيث يخوض فريق ليفربول مباراة اليوم وهو يحتل صدارة وقمة جدول الترتيب للدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بينما يدخل فريق مانشستر سيتي وهو يحتل المركز الرابع وفي جعبته 25 نقطة.

تاريخ المواجهات بين ليفربول ضد مان سيتى

في أخر 28 مواجهة بين فريقي ليفربول ومان سنتى كان ليفربول مكتسح مان سيتى بنتائج تلك المواجهات، حيث انتهت معظم تلك الموجهات بفوز ليفربول على مان سيتي، حيث لم يحقق مان سيتى أي انتصارات على ليفربول سوى في عام 2003 بنتيجة هدفين مقابل هدف واحدـ،

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تشكيل نادى ليفربول اليوم ضد مان سيتى

أعلن المدير الفني لفريق ليفربول يورغن كلوب عن اختيار 23 لاعبا من أجل خوض المباراة، أما عن التشكيل لفريق ليفربول لمباراة اليوم ضد مان سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: باكير

باكير خط الدفاع: فانديك ، ربرسون، ارنون، ما تدوديبي

فانديك ، ربرسون، ارنون، ما تدوديبي خط الوسط: ملنر ، كيتا ، شكيري

ملنر ، كيتا ، شكيري خط الهجوم: محمد صلاح ، ساديو ماني ، فرمينو

قائمة تشكيل نادى مان سيتي ضد ليفربول اليوم

حراسة المرمى: إيدرسون

إيدرسون خط الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو – نيكولاس أوتامندي – فرناندينيو – والكر

أوليكساندر زينتشينكو – نيكولاس أوتامندي – فرناندينيو – والكر خط الوسط: إيلكاي جوندوجان – رودريجو هيرنانديز- بيرناردو سيلفا

إيلكاي جوندوجان – رودريجو هيرنانديز- بيرناردو سيلفا خط الهجوم: رحيم سترلينج – جابرييل جيسوس – رياض محرز

موعد وتوقيت مباراة ليفربول ضد مان سيتي



المواجهة ليفربول ضد مان سيتى . التوقيت الأحد 10/ 11/ 2019. الساعة 18:00 بتوقيت مصر. القناة بي ان سبورت 11.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي فى بطولة الدوري الإنجليزي

???? البطولة : الدوري الإنجليزي

???? الجولة : الثانية عشر.

???? ملعب المباراة : انفيلد.

???? القنوات الناقلة : بي إن سبورت HD11 .

⌚ موعد المباراة : الساعة 18:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⏰ تاريخ المباراة : الأحد ( 10-11-2019 ) .

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ونتابع مع عشاق الساحرة المستديرة بكافة أرجاء الوطن العربي نتيجة مباراة ليفربول اليوم ضد مان سيتي في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الشهير، ، كما سنقوم بعرض نتيجة المباراة مع إطلاق الحكم صفارة نهاية المباراة.