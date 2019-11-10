شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الزمالك..أسوان يخوض أربع وديات بمعسكر القاهرة استعداداً للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان على خوض 4 مباريات ودية خلال معسكر تماسيح النيل المقرر إقامته الثلاثاء المقبل في زهراء مدينة نصر، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب بالجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، وكشف محمود سماكة إداري الفريق الأسواني عن الوديات المقرر إقامتها خلال المعسكر والتي جاءت كالتالي:

مصر المقاصة يوم 14 نوفمبر، الجونة يوم 16، الزمالك يوم 17، ويختتم تماسيح النيل معسكر القاهرة بمواجهة إف سي مصر يوم 18 من نفس الشهر.

من جهته أكد محمود سماكة، أن أبناء الجنوب أنهوا المرحلة الأولى من الإعداد بشكل جيد، بعد التعادل مع "تحرير أسوان" ودياً، ويطمح الفريق الأسوانى فى مواجهات أكثر قوة خلال المرحلة الثانية والأخيرة قبل لقاء المقاولون.

ويحتل نادى أسوان المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 4 نقاط، بعدما خسر أبناء الجنوب فى المباراة الأولى بالدورى أمام مصر المقاصة بنتيجة 3 / 2، ثم التعادل مع إف سى مصر والهزيمة من الأهلى بخماسية، وأخيرًا الفوز على إنبى بهدف نظيف.