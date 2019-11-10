سوبر كورة.. هل يُضحى الأهلي بـ 145 مليون جنيه من أجل عيون "العفيجي"؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باتت إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء فى موقف صعب للغاية، تجاه رمضان صبحي نجم الفريق والالعب الصاعد الواعد. وأصبح السؤال الأهم والأصعب فى الفترة الحالية هل يُضحى الأهلي بـ 144 مليون جنيه للاستفادة من خدمات "العفيجي" فى المواسم القادمة وذلك بعدما حدد نادي هيدرسيفليد الإنجليزي 7 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن رمضان صبحي للأهلي نهائياً بعدما تنتهي إعارة اللاعب بنهاية الموسم الجاري . Advertisements الوقت لا يزال مبكرا على نهاية الموسم على الرغم من أن الاهلي لم يدخل في مفاوضات بشكل رسمي مع النادي الإنجليزي إلا أن الأخير بادر بتحديد القيمة المادية بمبلغ 7 مليون جنيه إسترليني أي ما يقرب من 145 مليون جنيه مصري وهو مبلغ كبير للغاية يفوق قدرات الاهلي المالية على الأقل خلال الفترة الحالية. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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