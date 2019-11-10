شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد احتفالية بدء نشاط الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، صباح اليوم الأحد، احتفالية بدء نشاط الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد "الدورة الأولى لمدربى كرة اليد الأفارقة "، والتى تقام خلال الفترة من 10 إلى 18 من نوفمبر الجارى، بالمركز الأوليمبى بالمعادى بحضور منصورو أريمو رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، واللواء محمد نور المدير التنفيذى لوزارة الرياضة، ومدحت البلتاجى النائب الأول لرئيس الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد .

وتُعد الدورة أولى فعاليات أنشطة الأكاديمية الافريقية لكرة اليد وتتضمن فعاليات الدورة التدريبية لمدربى كرة اليد الأفارقة مجموعة من المحاضرات النظرية والحصص التدريبة العملية لأحدث ما تم التوصل إليه فى مجال تدريب كرة اليد .

كما وقع وزير الشباب والرياضة مذكرة تفاهم بين الوزارة والاتحاد الأفريقى لكرة اليد، والاتحاد المصرى لكرة اليد لتفعيل نشاط الأكاديمية خلال الخمس سنوات القادمة .

وفى كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أهمية افتتاح الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد بمقرها الرئيسى بمجمع الصالات المغطاة بمدينة 6 أكتوبر والتى ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 معلناً أن وزارة الشباب والرياضة وفرت مقراً مؤقتاً للأكاديمية بهيئة استاد القاهرة .

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وأشار وزير الرياضة إلى أن وزارة الشباب والرياضة تدعم هذا المجهود الكبير فى كرة اليد والذى يتماشى مع رؤيتها ورؤية الدولة فى الاهتمام بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية اضافة الى دعم الحركة الرياضية .

وأشاد وزير الشباب والرياضة بدور منصورو اريمو رئيس الاتحاد الأفريقى، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد فى دعم وتطوير منظومة كرة اليد الافريقية .

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة ستعمل على تقديم كافة أوجه الدعم خلال الفترة القادمة لتوسيع نشاط الأكاديمية ليشمل المزيد من البرامج العلمية المتطورة فى كرة اليد لاكمال الجوانب المختلفة لتطوير كرة اليد والتى منها الطب الرياضي، والتسويق، والاعلام وغيرها من المجالات الداعمة .

من جانبه، وجه منصورو أريمو رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة اليد الشكر لوزير الشباب والرياضة على ما يقدمه لكرة اليد المصرية والأفريقية من دعم وتطوير.

وقال هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد أن الدورة الاولى لمدربى كرة اليد بالاكاديمة الأفريقية هى نتاج تضافر جهود كبيرة موجهاً شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الافريقى لكرة اليد .