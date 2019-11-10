يوسف رفعت أفضل لاعب بالبطولة الأفريقية لكرة السلة للناشئين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج يوسف رفعت لاعب منتخب السلة للناشئين تحت 18 سنة بجائزة أفضل لاعب فى البطولة الأفريقية 3/3 ، التى تقام بأوغندا . وتوج المنتخب المصرى للناشئين بلقب البطولة ، بعد التغلب على مالى فى نهائى البطولة بنتيجة 13/14 من جانبه أكد محمد سمير المدير الفنى لمنتخب ناشئين السلة أن تتويج يوسف رفعت هو تكليل لمجمهود و تعب المنتخب خلال البطولة. Advertisements وأضاف سمير أنه رغم صعوبة مباراة مالى على اللقب ، إلا ان الفراعنة تمكنوا من الفوز باللقب الأفريقى ، كما ان مصر استحقت التتويج بعد التغلب على نيجيريا و أوغندا ومالى مرتان . تضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من يوسف محمد رفعت وأحمد ياسر ومحمود أحمد شكر وسيف الدين محمد

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