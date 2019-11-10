شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجي وأبو الغار يتأهلان إلى دور الـ 16 ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائي المصري، محمد أبو الغار المصنف الثامن عالمياً لرجال الاسكواش، ومروان الشوربجي المصنف العاشر ، إلى دور الـ 16 بطولة العالم الفردية للرجال المقامة خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار.

وفاز أبو الغار في مباراة دور الـ 32 على منافسه ليو أو لاعب هونج كونج بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة صعبة استغرقت 68 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 8-11, 4-11, 12-10.

فيما فاز مروان الشوربجي على السويدي نيكولاس مولر بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11, 11-9, 11-8, 11-6.

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يذكر أن بطولة العالم للسيدات كانت قد أقيمت مؤخراً تحت سفح الأهرامات وتوجت بها البطلة المصرية نور الشربيني للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها.



ابو الغار



محمد ابو الغار



مروان الشوربجي