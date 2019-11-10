شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 10 نوفمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها هيدرسيفيلد يطلب 145 مليون جنيه للاستغناء عن رمضان صبحي للأهلي، غياب ناصر ماهر عن مواجهة غانا ..وجاهزية مصطفي محمد وصلاح محسن. .

هيدرسيفيلد يطلب 145 مليون جنيه للاستغناء عن رمضان صبحي للأهلي

حدد نادي هيدرسيفليد الإنجليزي 7 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن رمضان صبحي للأهلي نهائياً بعدما تنتهي إعارة اللاعب بنهاية الموسم الجاري .

غياب ناصر ماهر عن مواجهة غانا ..وجاهزية مصطفي محمد وصلاح محسن

يحاول الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي البحث عن حل لمواجهة الإصابات التى ضربت صفوف الفريق فى مباراة مالي الأولي بعد إصابة ناصر ماهر بخلع فى الكتف وصعوبة لحاقة بمباراة غانا غداً فى الجولة الثانية.





الأهلي يجدد محاولات شراء "قناع" مروان محسن من إسبانيا

بدأ الجهاز الطبى لفريق الأهلى مرحلة جديدة لشراء "قناع" مروان محسن مهاجم الفريق، وجدد مسئولو القلعة الحمراء اتصالاتهم ببعض الشركات الإسبانية من أجل استقدام قناع الوجه لمروان محسن بعد فشل الحصول على قناع وجه للاعب خلال تواجد الفريق فى معسكره الخارجى فى الإمارات.

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إلغاء مباراة طنطا ووادى دجلة بسبب الزمالك

أرسل مسئولى فريق وادى دجلة اعتذار الى الجهاز الفنى لفريق طنطا عن عدم خوض المباراة الودية بين الفريقين والتى كان مقرر لها غد الأثنين بسبب خوض الفريق الدجلاوى مباراة ودية أمام الزمالك فى نفس التوقيت .

الخطيب يعود من رحلة فرنسا العلاجية 21 نوفمبر

يعود محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى ، إلى القاهرة يوم 21 نوفمبر الجارى بعدما توجه إلى فرنسا فجر اليوم الأحد، من أجل الخضوع لفحوصات طبية ومن المقرر أن يخضع الخطيب لفحوصات طبية للإطمئان على فقرات الضهر والعرض على أحد الأطباء هناك.

ميتشو يرفع حظر المشاركة عن بامبو فى الزمالك

يستعد الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، لرفع حظر المشاركة عن كريم بامبو، صانع ألعاب الفريق الأبيض، وعودته للمشاركة مع الفريق مرة أخرى فى المباريات الرسمية خاصة بعد تألقه خلال فترة الإعداد التى يخوضها الفريق خلال فترة التوقف الجارية.

تعرف على منافذ بيع تذاكر مباراة مصر وكينيا

قرر مسئولو اتحاد الكرة طرح تذاكر مباراة مصر وكينا المقرر لها الخميس المقبل فى الجولة الأولى لتصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، بداية من غد، الاثنين.