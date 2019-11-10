شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتصدر "تويتر" فى ذكرى مباراة المئوية أمام أتلتيكو مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت جماهير الزمالك على الاحتفال بذكرى موعد مباراة مئوية القلعة البيضاء، والتى جمعت الفريق الأبيض بنظيره أتليتكو مدريد الإسبانى يوم 10 نوفمبر 2011، احتفالا وقتها بمرور 100 عام على تأسيس قلعة ميت عقبة، والتى انتهت بفوز الفريق الإسبانى بأربعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد القاهرة.

ودون رواد موقع "تويتر"، هاش تاج "الزمالك"، لإحياء ذكريات مباراة المئوية وإعادة نشر عدد من الصور والدخلات التى قامت بها جماهير ميت عقبة للاحتفال بهذا اليوم.

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تأسس نادى الزمالك يوم 5 من يناير 1911، تحت اسم نادى قصر النيل، حيث تولى جورج مرزباخ رئيس المحاكم المختلطة فى مصر آنذاك رئاسة النادى، ومر النادى بعدد من التغييرات فى الأسماء ما بين نادى المختلط نسبة إلى المحاكم المختلطة وقتها، ثم نادى الفاروق عام 1941 بعد أن نال النادى الرعاية الملكية من ملك مصر فاروق الأول، ومع ثورة 23 يوليو 1952 تغير الاسم مرة ثالثة إلى اسمه النهائى والحالى الزمالك.