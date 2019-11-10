الزمالك يتصدر "تويتر" فى ذكرى مباراة المئوية أمام أتلتيكو مدريد

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تأسس نادى الزمالك يوم 5 من يناير 1911، تحت اسم نادى قصر النيل، حيث تولى جورج مرزباخ رئيس المحاكم المختلطة فى مصر آنذاك رئاسة النادى، ومر النادى بعدد من التغييرات فى الأسماء ما بين نادى المختلط نسبة إلى المحاكم المختلطة وقتها، ثم نادى الفاروق عام 1941 بعد أن نال النادى الرعاية الملكية من ملك مصر فاروق الأول، ومع ثورة 23 يوليو 1952 تغير الاسم مرة ثالثة إلى اسمه النهائى والحالى الزمالك.
الزمالك يتصدر تويتر فى ذكرى المئوية
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