سوبر كورة .. فايلر يضيف مهمة جديدة لجهازه المعاون في الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم توقف بطولة الدوري العام بسبب ارتباطات المنتخبين الأول والأوليمبي في الفترة الحالية ، إلا أن عمل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر لا يتوقف عن العمل، استعداداً لاستئناف بطولة الدوري العام.
وعلم سوبر كورة أن مدرب الأهلي كلف جهازه المعاون بمهمة جديدة خلال توقف الدوري الممتاز فى الفترة الحالية.
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