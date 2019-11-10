شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. فايلر يضيف مهمة جديدة لجهازه المعاون في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم توقف بطولة الدوري العام بسبب ارتباطات المنتخبين الأول والأوليمبي في الفترة الحالية ، إلا أن عمل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر لا يتوقف عن العمل، استعداداً لاستئناف بطولة الدوري العام.

وعلم سوبر كورة أن مدرب الأهلي كلف جهازه المعاون بمهمة جديدة خلال توقف الدوري الممتاز فى الفترة الحالية. Advertisements

ويجتمع فايلر مع محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط فى الأهلي يوم الاثنين المقبل، في مقر النادي بالجزيرة.

وخاض الأهلي معسكرًا في دبي بالإمارات بدأ يوم 31 أكتوبر الماضي وانتهى يوم الثلاثاء الماضي، ولم يخوض الفريق خلاله أي مباريات ودية بسبب انتظام الدوري الإماراتي.

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