سوبر كورة.. تأجيل صفقة جديدة فى الأهلي للصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بشكل إجبارى يتجه مسئولو النادي الأهلي لتأجيل التعاقد مع ايريك تراورى نجم بيراميدز في ظل استنفاد الاستبدال داخل صفوف ناديه، ما يتعذر معه تفريط بيراميدز فى أى لاعب لعدم قدرتهم على تعويضه قبل انتهاء الموسم. ويحق للأهلي استبدال 2 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ويعد الخيار الأقرب هو التعاقد مع مهاجم أجنبي ومساك على مستوى عال. لمعرفة الصفقة الجديدة التى تم تأجيلها في الأهلي للصيف عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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