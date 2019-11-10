مورينيو: إذا فاز ليفربول على سيتي.. سيتوج بلقب الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يعتقد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد وتشيلسي الأسبق أنه في حال فاز ليفربول على مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي فإن الريدز سيتوج بلقب بريميرليج هذا الموسم.

ويحل ليفربول ضيفًا على مانشستر سيتي في السادسة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

Advertisements

وخلال تصريحات لشبكة سكاي سبورتس قال مورينيو: "أعتقد أن فارق تسع نقاط لفريق أمر جيد جدًا، إذا فاز ليفربول بالمباراة ، فإنني أعتقد أنهم سيفوزون بلقب الدوري".

وأضاف: "لا أعتقد أن نقطة التعادل ستكون كافية بالنسبة لليفربول، ستكون نتيجة إيجابية لسيتي وسيئة للريدز، إنه فريق جيد جدًا، في نفس الوقت سيتي قادر على مواصلة الانتصارات القوية".

جدير بالذكر أن ليفربول يدخل مباراة اليوم متربعًا على قمة جدول الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة - قبل مباراة اليوم-.