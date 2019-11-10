تشكيل أستون فيلا لولفرهامبتون.. تريزيجيه أساسيا والمحمدي بين البدلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمباراة ولفرهامبتون ضمن الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وتواجد المصري محمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي للفريق، بينما يتواجد أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

تريزيجيه كان قد أحرز أول أهدافه في البريميرليج بقميص أستون فيلا في شباك ليفربول بالجولة الـ11 للمسابقة، في لقاء خسره فريقه 2-1.

الجدير بالذكر، أن أستون فيلا يحتل المركز الـ17 برصيد 11 نقطة، بينما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة.