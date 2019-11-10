محمد سمير: البطولة الإفريقية كانت صعبة ونيجيريا ومالي أقوى المنافسين

أعرب محمد سمير المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 18 سنة 3*3 لكرة السلة، عن سعادته البالغة بالتتويج بلقب البطولة الافريقية التي تستضيفها أوغندا.
وقال سمير، إن النسخة الحالية من البطولة كانت بالغة الصعوبة في ظل وجود منتخبات قوية جدا مثل نيجيريا ومالي.
وأضاف، تفوقنا على مالي في الدور التمهيدي، وتجاوزنا صاحبة
وتابع، المباراة النهائية أمام مالي كانت صعبة جدا، ونجحنا في تحقيق الفوز بتوفيق من الله.
وأتم، فوز يوسف رفعت بلقب أفضل لاعب، ووجوده ضمن منتخب أفريقيا يعد تكليلا لجهود المنتخب بالكامل.
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